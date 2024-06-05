Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Mohammad Ahsan/Hendra Setiwan Rebut Tiket 16 Besar, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Tersingkir!

HASIL 32 besar Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Nasib berbeda diraih dua wakil Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dengan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, di babak ini.

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, sukses melesat ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat usai menumbangkan duet Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, di babak 32 besar Indonesia Open 2024.

Beraksi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024) sore WIB, pasamgan yang dijuluki The Daddies itu menang dengan skor 19-21, 21-12, 21-13. Atas kemenangan itu, Ahsan/Hendra akan bertemu dengan pemenang laga antara dua pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang kontra Xie Hao Nan/Zeng Wei Han, di babak 16 besar.

The Daddies sempat kerepotan untuk mengimbangi kecepatan permainan Jomkoh/Kedren di awal pertandingan. Alhasil, mereka selalu dalam posisi tertinggal sampai menginjak skor 2-5 dan 5-8.

Namun, setelah ketinggalan 9-11 di interval gim pertama, pasangan ranking 16 dunia itu pelan tapi pasti bisa bangkit dan mengembangkan permainan. Mereka pun mendekat di angka 9-10 dan kemudian menyamakan skor menjadi 11-11.

Bahkan, Ahsan/Hendra berhasil berbalik unggul 13-11 berkat smash-smash keras yang mereka lancarkan. Namun, Jomkoh/Kedren dengan cepat menemukan permainan terbaik mereka lagi untuk mengejar di angka 13-13 dan 16-16.

Aksi kejar-mengejar angka pun berlanjut di poin-poin kritis sampai menginjak skor 19-19. Sayangnya, pasangan kawakan Indonesia kehilangan dua poin terakhir sehingga kalah 19-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, The Daddies mengamuk. Mereka bermain sangat apik dengan variasi serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan sehingga langsung unggul jauh, 7-1.

Tanpa kesulitan berarti, Ahsan/Hendra terus membombardir pertahanan Jomkoh/Kedren. Hasilnya, mereka menjauh dengan keunggulan 11-3.