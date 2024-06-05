Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Langkah Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil Taiwan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:47 WIB
Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Langkah Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil Taiwan
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
HASIL 32 besar Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, harus menghentikan perjalanannya di babak 32 besar Indonesia Open 2024.

Kepastian itu didapat Rinov/Pitha usai kalah dari wakil Taiwan, Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/6/2024) sing WIB, mereka kalah usai bertarung rubber game dengan skor 16-21, 21-18, dan 17-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha harus tertinggal 2-4 dari Yang/Hu di awal gim pertama. Akan tetapi, Rinov/Pitha berhasil membalikkan keadaan untuk memimpin 6-5.

Kendati demikian, Rinov/Pitha kembali tertinggal dari Yang/Hu dengan skor 6-8. Meski mendapatkan beberapa poin, tetapi Rinov/Pitha masih belum bisa membalikkan keadaan usai tertinggal 9-11 dari lawannya di interval gim pertama.

Namun, Rinov/Pitha perlahan bisa memangkas jarak untuk membuat skor menjadi 11-12 dari Yang/Hu. Kendati demikian, Yang/Hu kembali menjauhkan keunggulan dan membuat Rinov/Pitha tertinggal 13-16.

Sayangnya, Rinov/Pitha harus mengakui kehebatan Yang/Hu di gim pertama usai kalah 16-21. Sementara di awal gim kedua, Rinov/Pitha harus tertinggal 0-2 dari Yang/Hu.

Sementara usaha Rinov/Pitha untuk mengejar ketertinggalan masih belum berhasil, setelah lawannya menjauhkan keunggulannya menjadi 2-6. Namun, Rinov/Pitha berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 7-6.

Rinov/Pitha terus menjauhkan keunggulannya menjadi 11-8 di interval gim kedua. Namun selepas interval, Rinov/Pitha gagal mempertahankan keunggulannya usai Yang/Hu menyamakan keadaan menjadi 12-12.

Halaman:
1 2
