Update Hasil Drawing Indonesia Open 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Berganti Lawan!

JAKARTA – Manager meeting untuk Indonesia Open 2024 telah digelar, Senin (3/6/2024). Hasilnya tim tuan rumah ketambahan wakil menjadi 19 dan beberapa pemain Merah Putih mengalami perubahan lawan.

Berdasarkan hasil manager meeting, sejumlah pemain atau pasangan mengundurkan diri dari ajang Super 1000 tersebut. Hal ini sedikit memberi keuntungan tuan rumah karena ada wakil Indonesia yang mendapat jatah untuk bermain sebagai pengganti.

Adalah ganda putra Indonesia, Yeremia Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat yang berhasil promosi dari posisi cadangan untuk mentas di Indonesia Open 2024. Mereka menggantikan Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy yang memutuskan mundur.

Berdasarkan peraturan BWF terbaru, maka perubahan hasil undian akan terjadi. Usai manager meeting, pada babak 32 besar Yeremia/Rahmat akan menjalani perang saudara dengan menghadapi wakil Indonesia lainnya yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Isfahani.

Perubahan undian juga terjadi di tunggal putra setelah beberapa pemain mundur. Terlebih unggulan pertama yakni Viktor Axelsen asal Denmark juga menyatakan mundur. Imbasnya dua wakil Indonesia juga mengalami perubahan lawan.

Jonatan Christie yang merupakan unggulan ketiga akan bertemu Leong Jun Hao asal Malaysia. Lalu, Chico Aura Dwi Wardoyo akan bertemu Kantaphon Wangcharoen asal Thailand.