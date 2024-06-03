Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Klaim Sebastian Vettel Sering Tanya soal Kursi Sergio Perez, Mau Comeback?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |02:08 WIB
Red Bull Klaim Sebastian Vettel Sering Tanya soal Kursi Sergio Perez, Mau <i>Comeback</i>?
Sebastian Vettel diklaim sering bertanya soal kursi di Red Bull Racing (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

PENASIHAT Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengklaim Sebastian Vettel kerap bertanya soal ketersediaan kursi di tim. Ia diduga ingin menjadi pengganti Sergio Perez di tim tersebut.

Vettel menyatakan pensiun dari F1 sejak akhir musim 2022. Namun, dalam beberapa kesempatan, pria asal Jerman itu kerap beredar di paddock seperti saat F1 GP Emilia Romagna 2024 dua pekan silam.

Sebastian Vettel

Rumor kembalinya Vettel ke ajang balap F1 terus menguat. Namanya digadang-gadang sebagai pengganti Lewis Hamilton di tim Mercedes AMG Petronas untuk F1 2025.

Marko lantas ikut memanaskan rumor tersebut. Ia mengklaim Vettel kerap bertanya kemungkinan menjadi pengganti Sergio Perez di tim Red Bull Racing!

“Vettel berulang kali bertanya ke kami, tetapi saya kurang yakin akan menyenangkan baginya untuk membalap di samping Max Verstappen,” klaim Marko, mengutip dari Crash, Senin (3/6/2024).

“Jika saya tidak salah mendapat informasi, dia sepertinya lebih memilih balapan jarak jauh. Saya pikir itu akan jadi langkah yang bagus untuknya,” imbuh pria asal Austria itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement