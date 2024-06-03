Red Bull Klaim Sebastian Vettel Sering Tanya soal Kursi Sergio Perez, Mau Comeback?

Sebastian Vettel diklaim sering bertanya soal kursi di Red Bull Racing (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

PENASIHAT Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengklaim Sebastian Vettel kerap bertanya soal ketersediaan kursi di tim. Ia diduga ingin menjadi pengganti Sergio Perez di tim tersebut.

Vettel menyatakan pensiun dari F1 sejak akhir musim 2022. Namun, dalam beberapa kesempatan, pria asal Jerman itu kerap beredar di paddock seperti saat F1 GP Emilia Romagna 2024 dua pekan silam.

Rumor kembalinya Vettel ke ajang balap F1 terus menguat. Namanya digadang-gadang sebagai pengganti Lewis Hamilton di tim Mercedes AMG Petronas untuk F1 2025.

Marko lantas ikut memanaskan rumor tersebut. Ia mengklaim Vettel kerap bertanya kemungkinan menjadi pengganti Sergio Perez di tim Red Bull Racing!

“Vettel berulang kali bertanya ke kami, tetapi saya kurang yakin akan menyenangkan baginya untuk membalap di samping Max Verstappen,” klaim Marko, mengutip dari Crash, Senin (3/6/2024).

“Jika saya tidak salah mendapat informasi, dia sepertinya lebih memilih balapan jarak jauh. Saya pikir itu akan jadi langkah yang bagus untuknya,” imbuh pria asal Austria itu.