HOME SPORTS MOTOGP

Diremehkan Marc Marquez, Bos Pramac Ducati Justru Tertawa

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |01:01 WIB
Diremehkan Marc Marquez, Bos Pramac Ducati Justru Tertawa
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUGELLO - Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez menolak skenario pindah ke tim satelit Ducati lainnya, yakni Pramac Racing untuk MotoGP 2025. Merasa diremehkan, CEO Pramac, Paolo Campinoti pun geram karena menilai timnya sudah dua musim terakhir mampu bersaing memperebutkan gelar juara, sedangkan pilihan Marquez yang lain belum tentu bagus.

Ya, meski berstatus tim satelit, Pramac saat ini memimpin klasemen pembalap MotoGP 2024 lewat pembalapnya, Jorge Martin. Namun, mereka berpotensi kehilangan pembalap muda Spanyol itu karena pada musim depan, Martin bisa saja mendapat promosi ke Ducati Lenovo yang merupakan tim pabrikan.

Jika Martin mendapatkan kursi resmi Ducati bersama Francesco Bagnaia, seperti Marquez bisa dipromosikan ke Pramac. Terlebih Tim Pramac mendapat Desmosedici spek pabrikan meski status mereka merupakan tim satelit.

Secara teori jelas ini kedengarannya bagus, tetapi Marquez menggagalkan gagasan itu. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku tidak tertarik untuk berpindah dari satu tim satelit Ducati lainnya setelah tahun ini bergabung bersama Gresini Racing.

Marc Marquez

Sementara itu, Campinoti belum bisa berbicara banyak tentang opsi pembalap jika Martin mendapat promosi ke pabrikan Ducati. Mereka masih akan menunggu terkait keputusan yang akan dibuat oleh tim pabrikan untuk musim 2025.

"Kami akan mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka (tim pabrikan Ducati) putuskan," ungkap Campinoti, dikutip dari Crash, Minggu (2/6/2024).

Halaman:
1 2
