HOME SPORTS MOTOGP

Tolak Gabung Pramac Ducati, Marc Marquez: Saya Kembali Kompetitif, Jadi Harus Gabung Tim Pabrikan!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |00:01 WIB
Tolak Gabung Pramac Ducati, Marc Marquez: Saya Kembali Kompetitif, Jadi Harus Gabung Tim Pabrikan!
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

MUGELLO - Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez menilai sudah kembali kompetitif dan merasa harus bergabung dengan tim pabrikan jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP. karena itulah ia menolak bergabung Pramac Racing yang merupakan tim satelit Ducati.

Pada musim ini, Marquez memang terbilang harus turun level karena pindah ke tim satelit Ducati yakni Gresini Racing. Namun begitu, performa pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengalami peningkatan cukup signifikan.

Karena itu, Marquez bertekad untuk bisa kembali ke tim pabrikan lagi pada musim 2025. Opsi paling menarik tentunya mendapat pinangan dari tim pabrikan Ducati untuk menemani Francesco Bagnaia pada musim depan.

Akan tetapi, pilihan tersebut bisa terhalang karena Ducati juga punya opsi lain yakni Jorge Martin. Pembalap Tim Pramac itu juga rider tim satelit milik Ducati dan menunjukkan penampilan apik dengan saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara MotoGP 2024.

Marc Marquez

Sehingga potensi Marquez untuk naik ke tim pabrikan akan sulit terwujud. Sementara opsi untuk pindah ke Tim Pramac sebagai pengganti Martin telah ditolak mentah-mentah oleh Marquez.

Marquez sendiri merasa santai karena menilai memiliki tiga skenario untuk masa depannya di MotoGP 2025.

"Saya sangat pintar dengan ide-ide saya dan dengan apa yang bisa saya lakukan. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba menjadi cepat di trek balap karena saya akan mempunyai lebih banyak pilihan," ucap Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (2/6/2024).

Halaman:
1 2
