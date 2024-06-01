Jadwal MotoGP Italia 2024 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Kualifikasi dan Sprint Race?

JADWAL MotoGP Italia 2024 hari ini, Sabtu (1/6/2024), akan diulas dalam artikel ini. Akankah Marc Marquez menggila di sesi kualifikasi dan sprint race?

Ya, gelaran MotoGP Italia 2024 akan berlanjut hari ini. Sejumlah sesi seru akan dilakoni Marc Marquez cs, yakni ada latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race.

Penampilan sejumlah pembalap pun dipastikan dapat sorotan lebih pada hari ini. Nama-nama seperti Jorge Martin, Marc Marquez, hingga pembalap kebanggaan tuan rumah, Francesco Bagnaia, tentunya akan dapat sorotan lebih.

Untuk Marc Marquez sendiri, dia punya kans menggila pada hari ini. Sebab, pada rangkaian hari pertama MotoGP Italia 2024, pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa tampil cukup apik hingga konsisten menembus 6 besar di dua sesi latihan.

Pencapaian ini membuat Marquez bisa mengamankan slot kualifikasi 2. Dengan begitu, dia pun punya potensi menyegel posisi start apik di starting grid untuk balapan MotoGP Italia 2024.

Start yang bagus tentunya bisa membuat Marquez punya peluang besar mendulang hasil manis dalam balapan. Pasalnya, pada balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Catalunya 2024 saja, Marquez yang hanya start dari posisi ke-14, bisa finis di 3 besar.