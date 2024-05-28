Max Verstappen Temukan Hal Positif dari Kegagalan Finis Podium di F1 GP Monaco 2024

MONACO - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tak terlalu kecewa meski hanya bisa finis di peringkat keenam pada balapan Formula One (F1) GP Monaco 2024. Sebab Verstappen justru temukan hal positif dari hasil itu, di mana kini ia mengetahui apa kekurangan mobil Red Bull yang harus segera ditingkatkan.

Memulai balapan dari posisi keenam, Max Verstappen tampak kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil bagus di GP Monaco 2024. Alhasil, pembalap asal Belanda itu harus puas melewati garis finis di posisi keenam.

Sementara Charles Leclerc berhasil menunjukkan penampilan mengesankan di rumahnya sendiri. Pembalap Scuderia Ferrari itu sukses mendapatkan kemenangan.

Meski finis keenam, tetapi Max Verstappen masih tetap menempati posisi puncak klasemen sementara F1 2024 dengan mengumpulkan 169 poin. Ia unggul 31 angka dari Charles Leclerc yang berada di peringkat kedua.

Max Verstappen pun menyambut positif posisi keenam di GP Monaco 2024, karena Red Bull Racing bisa mengetahui kelemahan di RB20. Menurutnya jika berhasil memperbaiki kelemahan tersebut dirinya bisa tampil lebih baik saat kualifikasi dan memulai balapan dari posisi terdepan.