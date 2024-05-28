Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Temukan Hal Positif dari Kegagalan Finis Podium di F1 GP Monaco 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |02:01 WIB
Max Verstappen Temukan Hal Positif dari Kegagalan Finis Podium di F1 GP Monaco 2024
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONACO - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen tak terlalu kecewa meski hanya bisa finis di peringkat keenam pada balapan Formula One (F1) GP Monaco 2024. Sebab Verstappen justru temukan hal positif dari hasil itu, di mana kini ia mengetahui apa kekurangan mobil Red Bull yang harus segera ditingkatkan.

Memulai balapan dari posisi keenam, Max Verstappen tampak kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil bagus di GP Monaco 2024. Alhasil, pembalap asal Belanda itu harus puas melewati garis finis di posisi keenam.

Sementara Charles Leclerc berhasil menunjukkan penampilan mengesankan di rumahnya sendiri. Pembalap Scuderia Ferrari itu sukses mendapatkan kemenangan.

Meski finis keenam, tetapi Max Verstappen masih tetap menempati posisi puncak klasemen sementara F1 2024 dengan mengumpulkan 169 poin. Ia unggul 31 angka dari Charles Leclerc yang berada di peringkat kedua.

Max Verstappen

Max Verstappen pun menyambut positif posisi keenam di GP Monaco 2024, karena Red Bull Racing bisa mengetahui kelemahan di RB20. Menurutnya jika berhasil memperbaiki kelemahan tersebut dirinya bisa tampil lebih baik saat kualifikasi dan memulai balapan dari posisi terdepan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement