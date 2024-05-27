Hadapi Singapore Open 2024, Herli Djaenudin Beberkan Persiapan Gregoria Mariska Tunjung

SINGAPURA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dipastikan siap menghadapi Singapore Open 2024. Bahkan menurut pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, Gregoria sudah siap baik dari segi mental dan fisik lantaran proses persiapan yang berjalan dengan mulus.

Tim Bulutangkis Indonesia menurunkan 11 wakilnya di Singapore Open 2024 yang digelar pada 28 Mei hingga 2 Juni mendatang. Gregoria menjadi satu-satunya tunggal putri Tanah Air yang mentas di turnamen Super 750 itu.

Ini akan menjadi turnamen kedua yang diikutinya dalam tiga pekan terakhir. Sebelumnya, Gregoria bermain di Thailand Open 2024 dan kemudian absen di Malaysia Masters 2024 pekan lalu.

Ketika absen di Malaysia, pemain ranking sembilan itu fokus mempersiapkan dirinya untuk bisa tampil maksimal di Singapore Open 2024. Kini, Herli mengungkapkan bahwa Gregoria sudah siap tempur di Negeri Singa, baik dari segi fisik maupun mental.

"Kalau dari segi fisik Gregoria tidak ada masalah, kondisi mental juga sudah siap bertanding," kata Herli dikutip dari rilis PBSI, Senin (27/5/2024).

"Di satu minggu persiapan kemarin, kami hanya menjaga agar tidak sakit atau cedera. Latihan-latihan yang bersifat maintenance," tambahnya.

Gregoria akan memulai perjalanannya di Singapore Open 2024 dengan melawan Beiwen Zhang dari Amerika Serikat di babak 32 besar. Gregoria pun tak jadi berpotensi berjumpa An Se Young (Korea Selatan) karena perubahan bagan terjadi setelah manager meeting hari ini