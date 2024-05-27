Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Singapore Open 2024, Herli Djaenudin Beberkan Persiapan Gregoria Mariska Tunjung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:00 WIB
Hadapi Singapore Open 2024, Herli Djaenudin Beberkan Persiapan Gregoria Mariska Tunjung
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dipastikan siap menghadapi Singapore Open 2024. Bahkan menurut pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, Gregoria sudah siap baik dari segi mental dan fisik lantaran proses persiapan yang berjalan dengan mulus.

Tim Bulutangkis Indonesia menurunkan 11 wakilnya di Singapore Open 2024 yang digelar pada 28 Mei hingga 2 Juni mendatang. Gregoria menjadi satu-satunya tunggal putri Tanah Air yang mentas di turnamen Super 750 itu.

Ini akan menjadi turnamen kedua yang diikutinya dalam tiga pekan terakhir. Sebelumnya, Gregoria bermain di Thailand Open 2024 dan kemudian absen di Malaysia Masters 2024 pekan lalu.

Ketika absen di Malaysia, pemain ranking sembilan itu fokus mempersiapkan dirinya untuk bisa tampil maksimal di Singapore Open 2024. Kini, Herli mengungkapkan bahwa Gregoria sudah siap tempur di Negeri Singa, baik dari segi fisik maupun mental.

Herli Djaenudin

"Kalau dari segi fisik Gregoria tidak ada masalah, kondisi mental juga sudah siap bertanding," kata Herli dikutip dari rilis PBSI, Senin (27/5/2024).

"Di satu minggu persiapan kemarin, kami hanya menjaga agar tidak sakit atau cedera. Latihan-latihan yang bersifat maintenance," tambahnya.

Gregoria akan memulai perjalanannya di Singapore Open 2024 dengan melawan Beiwen Zhang dari Amerika Serikat di babak 32 besar. Gregoria pun tak jadi berpotensi berjumpa An Se Young (Korea Selatan) karena perubahan bagan terjadi setelah manager meeting hari ini

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement