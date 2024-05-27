Marc Marquez Enggan Sombong meski Cetak Performa Luar Biasa di Race MotoGP Catalunya 2024

MARC Marquez (Gresini Ducati) tampil luar biasa di MotoGP Catalunya 2024. Rider asal Spanyol itu berhasil finis di podium ketiga pada balapan seri keenam kemarin.

Hebatnya lagi, The Baby Alien sukses mengakhiri balapan di podium meski memulai start dari posisi yang kurang menguntungkan. Dia mengawali balapan dari posisi ke-14.

Namun, hasil tersebut hingga muncul julukan raja comeback bagi Marquez tak membuat juara dunia delapan kali itu bangga. Sebaliknya, Marquez mengatakan tak bangga dengan comeback yang dilakukannya akhir-akhir ini.

"Saya tidak bangga akan hal itu, terutama karena jika Anda melakukan comeback seperti itu, itu berarti Anda melakukan beberapa kesalahan," kata Marquez dilansir dari Motorsport.com.

"Namun terlepas dari itu, start dari posisi ke-14, saya merasa hal itu memaksa saya untuk menggunakan ban belakang yang lunak," ujar Marquez.