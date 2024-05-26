Reaksi Marc Marquez Naik Podium Usai Start dari Posisi Ke-14 di Sprint Race MotoGP Catalunya 2024: Lebih Tak Terduga dari Le Mans!

REAKSI Marc Marquez naik podium usai start dari posisi ke-14 di sprint race MotoGP Catalunya 2024. Dia mengaku hasil yang didapat ini lebih tak terduga ketimbang saat mentas di Sirkuit Le Mans, Prancis, beberapa pekan lalu.

Ya, Marquez kembali tampil menggila kala mentas di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Beraksi di sesi sprint race, Marquez yang start dari posisi ke-14 bisa melesat kencang ke depan.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa melewati satu per satu lawannya hingga bertarung memperebutkan podium. Marquez pun akhirnya finis di posisi kedua.

Mendapati hasil ini, Marc Marquez mengaku tak menyangka bisa meraih podium di MotoGP Catalunya 2024. Sebab, kondisi motornya tak sebaik saat mentas di Le Mans.