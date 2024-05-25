Hasil AVC Challenge Cup 2024: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Kazakhstan

MANILA – Timnas Voli Putri Indonesia takluk 0-3 dari Timnas Voli Putri Kazakhstan di fase grup AVC Challenge Cup 2024. Tim besutan Pedro Lilipaly itu kalah dengan skor 17-25, 13-25, dan 22-25.

Jalannya Pertandingan





Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil trengginas di awal set pertama laga di Rizal Memorial Complex, Manila, Filipina, Sabtu (25/5/2024) siang WIB. Srikandi Muda Indonesia bermain lepas dengan mengombinasikan pukulan spike dan quick yang berhasil meruntuhkan pertahanan Kazakhstan.

Sempat tertinggal 1-4, Kazakhstan bangkit dengan permainan agresifnya. Sana Anarkulova dan kolega berhasil mengejar ketertinggalan dengan mencetak enam poin beruntun untuk membalikkan keadaan.

Memasuki pertengahan laga, Timnas Voli Putri Indonesia kehilangan banyak poin lantaran sering melakukan kesalahan. Sempat mengejar, Junaeda Santi dan kolega akhirnya harus mengaku kalah dari Kazakhstan di set pertama dengan skor 17-25.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia langsung tertinggal dari Kazakhstan. Tim besutan Vladimir Anikonov itu berhasil mencuri poin dengan spike down yang keras untuk menghancurkan pertahanan Indonesia.

Tidak butuh waktu lama, Kazakhstan unggul cukup jauh atas Indonesia dengan skor 11-5. Timnas Voli Putri Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan dengan bermain lebih tenang. Namun, Putri Agustin dkk justru sering melakukan kesalahan sendiri.