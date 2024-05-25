Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Challenge Cup 2024: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Kazakhstan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |13:41 WIB
Hasil AVC Challenge Cup 2024: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Kazakhstan
Timnas Voli Putri Indonesia takluk 0-3 dari Kazakhstan dalam lanjutan AVC Challenge Cup 2024 (Foto: PBVSI)
A
A
A

MANILA – Timnas Voli Putri Indonesia takluk 0-3 dari Timnas Voli Putri Kazakhstan di fase grup AVC Challenge Cup 2024. Tim besutan Pedro Lilipaly itu kalah dengan skor 17-25, 13-25, dan 22-25.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia

Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil trengginas di awal set pertama laga di Rizal Memorial Complex, Manila, Filipina, Sabtu (25/5/2024) siang WIB. Srikandi Muda Indonesia bermain lepas dengan mengombinasikan pukulan spike dan quick yang berhasil meruntuhkan pertahanan Kazakhstan.

Sempat tertinggal 1-4, Kazakhstan bangkit dengan permainan agresifnya. Sana Anarkulova dan kolega berhasil mengejar ketertinggalan dengan mencetak enam poin beruntun untuk membalikkan keadaan.

Memasuki pertengahan laga, Timnas Voli Putri Indonesia kehilangan banyak poin lantaran sering melakukan kesalahan. Sempat mengejar, Junaeda Santi dan kolega akhirnya harus mengaku kalah dari Kazakhstan di set pertama dengan skor 17-25.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia langsung tertinggal dari Kazakhstan. Tim besutan Vladimir Anikonov itu berhasil mencuri poin dengan spike down yang keras untuk menghancurkan pertahanan Indonesia.

Tidak butuh waktu lama, Kazakhstan unggul cukup jauh atas Indonesia dengan skor 11-5. Timnas Voli Putri Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan dengan bermain lebih tenang. Namun, Putri Agustin dkk justru sering melakukan kesalahan sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement