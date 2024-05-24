Hasil Final Wilayah Timur NBA 2023-2024: Menang 126-110, Boston Celtics Unggul 2-0 atas Indiana Pacers

BOSTON – Boston Celtics kembali meraih kemenangan atas Indiana Pacers di game kedua partai final wilayah timur NBA 2023-2024. Tim polesan Joe Mazzulla itu menang dengan skor 126-110.

Pertandingan tersebut berlangsung di markas Celtics, Arena TD Garden pada Jumat (24/5/2024). Bermain di hadapan publiknya sendiri, Jayson Tatum dan kolega sempat mendapat tekanan dari Pacers.

Terbukti, Celtics harus tertinggal dari Pacers di kuarter pertama dengan skor 25-27. Namun setelah itu, pasukan Joe Mazzulla berhasil bangkit dari tekanan yang diberikan tim tamu.

Celtics berhasil selalu ungguli Pacers di tiga kuarter yang ada. Sampai akhirnya, mereka menutup pertandingan dengan kemenangan cukup meyakinkan 126-110 atas Pacers di pertandingan kedua ini.

Di laga ini, Jaylen Brown tampil cukup menawan dengan menjadi pencetak poin terbanyak untuk Celtics. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak 40 poin. Selain itu dia juga mencatat lima rebound selama 36 menit bermain.

Tak hanya Brown yang tampil ciamik, melainkan juga Tatum yang sukses mencetak 23 poin. Kemudian yang tak kalah manta pada Jrue Holiday. Pasalnya, Holiday mencatat dobel-dobel dengan 15 poin dan 10 assist.