Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final Wilayah Timur NBA 2023-2024: Menang 126-110, Boston Celtics Unggul 2-0 atas Indiana Pacers

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:50 WIB
Hasil Final Wilayah Timur NBA 2023-2024: Menang 126-110, Boston Celtics Unggul 2-0 atas Indiana Pacers
Boston Celtics unggul 2-0 atas Indiana Pacers di Final Wilayah NBA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BOSTON – Boston Celtics kembali meraih kemenangan atas Indiana Pacers di game kedua partai final wilayah timur NBA 2023-2024. Tim polesan Joe Mazzulla itu menang dengan skor 126-110.

Pertandingan tersebut berlangsung di markas Celtics, Arena TD Garden pada Jumat (24/5/2024). Bermain di hadapan publiknya sendiri, Jayson Tatum dan kolega sempat mendapat tekanan dari Pacers.

Terbukti, Celtics harus tertinggal dari Pacers di kuarter pertama dengan skor 25-27. Namun setelah itu, pasukan Joe Mazzulla berhasil bangkit dari tekanan yang diberikan tim tamu.

Celtics berhasil selalu ungguli Pacers di tiga kuarter yang ada. Sampai akhirnya, mereka menutup pertandingan dengan kemenangan cukup meyakinkan 126-110 atas Pacers di pertandingan kedua ini.

Di laga ini, Jaylen Brown tampil cukup menawan dengan menjadi pencetak poin terbanyak untuk Celtics. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak 40 poin. Selain itu dia juga mencatat lima rebound selama 36 menit bermain.

Tak hanya Brown yang tampil ciamik, melainkan juga Tatum yang sukses mencetak 23 poin. Kemudian yang tak kalah manta pada Jrue Holiday. Pasalnya, Holiday mencatat dobel-dobel dengan 15 poin dan 10 assist.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement