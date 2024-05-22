Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Sarankan Mercedes Rekrut Kimi Antonelli untuk Musim Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:05 WIB
Lewis Hamilton Sarankan Mercedes Rekrut Kimi Antonelli untuk Musim Depan
Lewis Hamilton akan meninggalkan Mercedes di akhir F1 2024 (Foto: Formula One)
IMOLA – Lewis Hamilton menyarankan Mercedes-AMG Petronas untuk merekrut pembalap muda musim depan. Hamilton merekomendasikan Kimi Antonelli, yang saat ini tengah berkarier di F2.

Seperti diketahui, Hamilton bakal cabut dari Mercedes pada F1 2025 setelah sepakat bergabung ke Ferrari. Namun, sampai saat ini Toto Wolff belum memutuskan siapa pembalap yang bakal menggantikannya.

Sejumlah nama pun muncul dalam beberapa waktu terakhir untuk berduet dengan George Russel musim depan, termasuk Antonelli. Akan tetapi, belum ada kejelasan apapun dari pihak Silver Arrow -julukan Mercedes- soal suksesor sang juara dunia tujuh kali itu.

Hamilton sendiri tak mengetahui bagaimana niat Mercedes ke depannya. Yang jelas, bintang asal Inggris itu menyarankan timnya untuk menunjuk Antonelli sebagai penggantinya.

“Sejujurnya, saya tidak tahu apa rencana Toto, tapi bagi saya, mereka harus mengambil pembalap muda. Jika itu peran saya, saya mungkin akan mengambil alih Kimi,” kata Hamilton dilansir dari Mirror, Selasa (21/5/2024).

Antonelli sendiri telah dikenal sebagai pembalap muda berbakat yang telah mengobrak-abrik kelas junior. Di usianya yang baru 17 tahun, dia melewatkan Formula 3 untuk langsung terjun di F2 tahun ini sehingga digadang-gadang bakal segera mendapatkan tempat di F1.

