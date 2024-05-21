Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON XXI 2024 Aceh-Sumut: Menpora Dito Ingin Pelaksanaan Sukses Prestasi, Penyelenggaraan, dan Administrasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |02:27 WIB
PON XXI 2024 Aceh-Sumut: Menpora Dito Ingin Pelaksanaan Sukses Prestasi, Penyelenggaraan, dan Administrasi
Menpora RI, Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, berharap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut berjalan dengan sukses. Kesuksesan itu harus terjadi dari segi prestasi, penyelenggaraan, dan adminitrasi.

Hal itu Menpora Dito sampaikan usai meninjau renovasi dan pembangunan kembali venue PON XXI 2024 di wilayah Aceh pada akhir pekan lalu. Dalam kegiatan itu, dia didampingi Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di Kompleks Olahraga Stadion Harapan Bangsa (SHB), Banda Aceh.

Dito Ariotedjo

"Jadi, kami ingin PON XXI 2024 ini benar-benar bisa sukses secara prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses secara administrasi," kata Dito dilansir dari rilis Kemenpora, Selasa (21/5/2024).

Menpora Dito mengimbau semua pihak para stakeholders pusat dan daerah untuk kerja bersama. Tujuannya adalah demi kelancaran pelaksanaan PON XXI 2024.

"Ini mari kita jaga bersama baik itu postur dari anggaran APBN dan APBD, kita juga akan buat satgas pemantauan bersama penegak hukum ini demi menjaga penyelenggaraan dan kelangsungan persiapan PON XXI 2024 di September 2024 mendatang," ujar menteri berusia 33 tahun itu.

Lebih lanjut,Menpora Dito juga sampaikan apresiasinya atas kinerja Pemprov Aceh dan PB PON. Kata dia, kedua belah pihak mampu bekerja dengan solid, kooperatif dan kompak.

"Saya juga apresiasi kinerja dari Pak Pj. Gubernur Aceh Pak Bustami beserta Ketua DPRA dan Alhamdulillah sangat kooperatif dan makin kompak. Ini kita mengejar target dan kontribusi dari Pemprov Aceh dengan APBA-nya dan APBK-nya kita ucapkan terima kasih karena sejatinya PON ini dari Aceh untuk Indonesia bahkan dari Aceh untuk dunia," ucap politikus Partai Golkar itu.

