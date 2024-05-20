Turnamen Jr NBA Indonesia: 96 Tim dari Bogor, Jakarta, dan Tangerang Melaju ke Final

SEBANYAK 96 tim dari Bogor, Jakarta, dan Tangerang melaju ke final Turnamen Jr NBA Indonesia 3v3. Ajang itu akan digelar pada 1-2 Juni 2024.

Tim yang lolos ke final turnamen itu didapat usai menjalani seleksi. Turnamen Kualifikasi Jr NBA Indonesia 3v3 sendiri diikuti 281 tim dari 170 sekolah.

Menandai satu dekade kontribusi Jr NBA dalam pengembangan talenta pebasket muda di Indonesia, National Basketball Association (NBA) menyelenggarakan Kualifikasi Turnamen 3v3 Jr. NBA Indonesia. Kualifikasi digelar di Sekolah Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel) pada Sabtu 18 Mei 2024 dan Minggu 19 Mei 2024.

Jr NBA, liga global kompetisi basket remaja NBA untuk pemuda-pemudi di Indonesia, tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar bola basket kepada para remaja. Ajang ini juga menunjukkan nilai-nilai inti dari permainan ini, yaitu sportsmanship atau sportivitas, teamwork atau kerja sama tim, positive attitude atau sikap yang positif, dan respect atau respek (S.T.A.R).

Sebagai platform yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bermain basket bagi anak muda, Jr. NBA Indonesia 3v3 Tournament menampilkan divisi grup untuk putra dan putri di tiga kelompok usia. Ada SD, SMP, dan SMA.

Sebanyak 281 tim dari 170 sekolah di tiga tingkatan sekolah berpartisipasi dalam kualifikasi Tangerang, yang menjadi penutup dari rangkaian turnamen penyisihan di Jakarta (4-5 Mei), Bogor (11-12 Mei), dan Tangerang (18-19 Mei).