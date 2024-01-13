Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tumbangkan RRQ Hoshi 2-0, ONIC Esports Juara Trofeo Gemaz Fest 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:15 WIB
Tumbangkan RRQ Hoshi 2-0, ONIC Esports Juara Trofeo Gemaz Fest 2024
ONIC Esports juara Gemaz Fest 2024 (Foto: Gemaz Fest)
ONIC Esports meraih gelar juara pertamanya di tahun 2024 usai menangi trofeo Gemaz Fest 2024 di ICE BSD pada Jumat (12/1/2024). ONIC keluar sebagai juara usai raih poin tertinggi di antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi.

Sebenarnya, ONIC ditahan 1-1 oleh EVOS dalam pertandingan dengan format 2 babak saja. Tapi, kemenangan 2-0 atas RRQ membuat ONIC berada di atas angin.

Kepastian ONIC keluar sebagai juara didapatkan setelah EVOS gagal mengalahkan RRQ. EVOS ditahan imbang 1-1 oleh RRQ pada laga terakhir.

Alhasil, ONIC Esports meraih gelar juara pertamanya di tahun 2024 usai kumpulkan 3 poin. Sedangkan, EVOS berada di belakang ONIC dengan raihan 2 poin.

Sementara RRQ berada di dasar klasemen dengan perolehan 1 poin saja. Meski gagal menjadi juara, tapi penampilan RRQ di trofeo Gemaz Fest 2024 mendapatkan sorotan.

Pasalnya ini menjadi debut pemain baru RRQ yaitu John Abarquez alias Irrad. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih baru RRQ yaitu Vren untuk unjuk gigi.

Sementara itu, ONIC secara mengejutkan juga kembali diperkuat oleh Nnael yang musim lalu bermain untuk Geek Fam. Kembalinya Nnael ke ONIC menambah kekuatan sang juara bertahan MPL ID.

(Wikanto Arungbudoyo)


Telusuri berita Sport lainnya
