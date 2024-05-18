Advertisement
SPORT LAIN

Luncurkan Kolaborasi Turbocharged, PUBG MOBILE dan SSC North America Hadirkan Kemewahan Premium ke Battlegrounds

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:36 WIB
Luncurkan Kolaborasi Turbocharged, PUBG MOBILE dan SSC North America Hadirkan Kemewahan Premium ke Battlegrounds
PUBG Mobile dan SSC North America lakukan kolaborasi. (Foto: PUBG MOBILE)
PUBG MOBILE, salah satu game mobile paling populer di dunia, dengan bangga mengumumkan kemitraan dengan produsen mobil sport SSC, yang dikenal memproduksi sejumlah mobil tercepat di dunia.

Mulai hari ini hingga 9 Juli 2024, kolaborasi ini akan menghadirkan dua hypercar dari SSC North America, yaitu Tuatara dan Tuatara Striker, ke dalam PUBG MOBILE, dengan setiap model tersedia dalam dua varian warna.

PUBG Mobile dan SSC North America

Tuatara, yang memegang rekor sebagai mobil produksi tercepat dan dapat mencapai kecepatan lebih dari 300mph, tersedia dalam warna Rose Phantom dan Sky Crane, serta Tuatara Striker, yang terkenal serbaguna, kuat, dan desainnya yang futuristik, dalam warna Dawn's Edge dan Blue Nightscape.

Selain kendaraan yang elegan ini, peta resmi SSC juga akan diluncurkan di World of Wonder - nantikan untuk detail lebih lanjut.

Didirikan pada tahun 1998 oleh CEO Jerod Shelby, SSC lahir dari keinginan untuk menantang dominasi produsen Eropa dalam industri supercar berperforma tinggi. Kendaraan SSC dikenal dengan desain yang ramping, interior mewah, rekayasa canggih, serta mesin V8 twin-turbocharged yang kuat.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan kolaborasi kami dengan SSC, menambahkan dimensi baru untuk pengalaman bermain, yang lebih menarik,” kata Vincent Wang,Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games.

Halaman:
1 2
