PUBG MOBILE Meriahkan Bulan Suci Ramadhan 2024 di Berbagai Kota di Indonesia

BULAN Suci Ramadhan 2024 dimeriahkan game PUBG MOBILE dengan serangkaian kegiatan positif baik di dalam maupun di luar permainan, bekerjasama dengan puluhan kreator konten dan influencer untuk menghibur komunitas PUBG MOBILE di seluruh Indonesia.

Di dalam permainan, PUBG MOBILE menghadirkan update versi 3.10 bertajuk ‘Skyhigh Spectacle’ yang menghadirkan berbagai fitur ala Arabian Night seperti Nimbus Island hingga Karpet Ajaib, sehingga komunitas bisa turut merasakan suasana Ramadhan saat sedang berada di dalam permainan PUBG MOBILE.

Versi ini tersedia sampai tanggal 12 Mei 2024 sehingga masih bisa dimainkan secara gratis, hanya dengan memperbarui aplikasi PUBG MOBILE ke versi terbaru melalui App Store maupun Google Play Store. Selanjutnya, ada juga perayaan Ulang Tahun ke-6 PUBG MOBILE yang hadir pada 21-23 Mei 2024 di fX Sudirman, Jakarta.

Perayaan yang berlangsung di tengah Bulan Suci Ramadhan tersebut turut menghadirkan serangkaian kegiatan seru yang cocok untuk ngabuburit, seperti penampilan musik oleh BTR7, sesi fun match dan meet & greet bersama pro player, Jawara community tournament, cosplay competition, malam apresiasi influencer, hingga pelaksanaan turnamen PUBG MOBILE Influencer Championship (PMIC) yang dipandu oleh BTR Ryzen, Coach Justin, dan Jessica Jelly sebagai caster.

Tidak hanya di Jakarta, PUBG MOBILE juga hadir menghampiri komunitas di 6 kota besar yaitu Makassar, Padang, Lombok, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Di sana, PUBG MOBILE berbagi takjil dan merchandise gratis kepada para pengunjung, mengadakan turnamen komunitas, hingga menyediakan tempat di area Barsa City Yogyakarta bagi para pemudik yang ingin beristirahat.

Selain itu, PUBG MOBILE juga mengadakan media gathering Bersama rekan-rekan media sebagai momen bersilaturahmi yang diisi dengan sesi buka puasa Bersama (bukber) dan fun match berhadiah THR senilai 10 juta rupiah.