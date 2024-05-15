Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Terkait Siapa Pengganti Lewis Hamilton, Nico Rosberg Sarankan Mercedes Tunggu hingga Akhir Musim

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |03:00 WIB
Terkait Siapa Pengganti Lewis Hamilton, Nico Rosberg Sarankan Mercedes Tunggu hingga Akhir Musim
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRACKLEY – Eks pembalap Mercedes, Nico Rosberg menyarankan kepada mantan timnya tersebut untuk bersabar memilih pengganti Lewis Hamilton yang akan hengkang di akhir Formula One (F1) 2024. Rosberg menyarankan Mercedes sebaiknya menunggu hingga akhir musim untuk menilai calon pembalap mereka, termasuk driver muda mereka, yakni Kimi Antonelli.

Seperti diketahui, Mercedes hanya memiliki George Russel sebagai pembalap mereka di F1 2025. Masih ada satu kursi kosong yang perlu diisi untuk menggantikan Lewis Hamilton yang hijrah ke Ferrari.

Pembalap junior Mercedes, Kimi Antonelli, pun secara luas dipandang sebagai pembalap masa depan di F1 setelah memenangkan beberapa gelar junior single-seater sejak beralih dari kart ke mobil balap pada 2021 silam. Alhasil, dia menjadi salah satu kandidat yang masuk dalam daftar calon pengganti juara dunia tujuh kali itu.

Pembalap berusia 17 tahun itu sendiri saat ini sedang berkompetisi dalam musim debutnya di F2. Dia berada di urutan sembilan klasemen sementara jelang balapan akhir pekan ini di Imola.

Lewis Hamilton

Antonelli mengungguli rekan setimnya, Oliver Bearman, yang tampil mengesankan bersama Ferrati kala menggantikan Carlos Sainz di GP Arab Saudi pada Maret lalu. Pembalap Italia itu pun telah melakukan tes dengan mobil Mercedes 2021 pada bulan lalu di Red Bull Ring dan kemudian dengan mobil 2022 mereka di Imola pada akhir April silam.

Rosberg pun menilai Mercedes harus menunggu sampai akhir musim ini untuk melihat performa Antonelli lebih dulu. Pasalnya, saat ini memang terlalu dini untuk memutuskan dirinya sebagai pengganti Hamilton.

“Antonelli jelas merupakan superstar masa depan tetapi sayangnya dari segi waktu, ini masih terlalu dini baginya, dan terutama terlalu dini bagi Toto Wolff (kepala Tim Mercedes) untuk dapat mengambil keputusan mengenai Antonelli,” kata Rosberg yang juara dunia dengan Mercedes pada F1 2016 lalu, dilansir dari Sky Sports, Rabu (15/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement