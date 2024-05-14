Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Keunggulan Tyson Fury ketimbang Oleksandr Usyk Jelang Duel Akhir Pekan Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |01:05 WIB
Keunggulan Tyson Fury ketimbang Oleksandr Usyk Jelang Duel Akhir Pekan Ini
Tyson Fury kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KEUNGGULAN Tyson Fury ketimbang Oleksandr Usyk diungkap analis tinju asal Amerika Serikat, Sergio Mora. Hal ini dibeberkan jelang duel kedua petinju dunia itu pada 18 Mei 2024.

Sergio Mora menyebut keunggulan Tyson Fury ketimbang Oleksandr Usyk adalah taktik kotor. Hal itu pun dinilainya bisa digunakan untuk menumbangkan Usyk.

Tyson Fury

Tyson Fury akan berhadapan dengan Oleksandr Usyk dalam pertarungan memperebutkan label tak terbantahkan atau undisputed. Duel tersebut akan digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 18 Mei 2024.

Duel kelas berat ini sangat dinanti, mengingat kedua petinju memiliki gaya bertarung masing-masing. Terlebih, label undisputed yang diperebutkan oleh kedua petinju itu bisa dibilang sangat prestisius.

Mora tidak menyebut siapa favorit dalam pertarungan tinju kelas berat itu. Namun begitu, analis tinju asal Amerika Serikat ini mengatakan Fury mempunyai keunggulan ketimbang Usyk.

Halaman:
1 2
