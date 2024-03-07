Kisah Miris Ellyas Pical, Petinju Kebanggaan Indonesia dan Juara Dunia Ini Ternyata Sempat Jadi OB

KISAH miris Ellyas Pical, petinju kebanggaan Indonesia yang ternyata sempat menjadi office boy (OB) di masa tua. Padahal, Ellyas Pical sendiri adalah salah satu petinju Indonesia yang pernah merasakan gelar juara dunia.

Ya, Ellyas Pical merupakan mantan petinju asal Indonesia yang pernah mengharumkan tanah air di kancah dunia. Dia menjadi petinju Indonesia pertama yang menjadi juara dunia IBF kelas Bantam Junior pada tahun 1985.

Julukan The Exocet cukup melekat dalam diri Ellyas Pical. Julukan itu disematkan untuk sosok Ellyas Pical karena pukulan uppercut dan jab kirinya terkenal cepat dan kuat.

Pria kelahiran Ullath, Maluku Tengah itu memulai karier profesionalnya sebagai petinju pada 1982. Saat itu, ia menghadapi sesama petinju Indonesia, yakni Eddy Rafael dan keluar sebagai pemenang di ronde keempat.

Meski sempat tidak mendapat persetujuan dari orang tua, karier Ellyas Pical di dunia tinju terus berlanjut. Perlahan tapi pasti Ellyas Pical terus menunjukkan perkembangan.

Puncaknya adalah ketika Ellyas Pical berhasil meraih gelar Juara Dunia di kelas terbang super PBF pada 1985. Dia merebut gelar tersebut dari petinju asal Korea Selatan, Hee Yun-jung di ronde kedelapan.