Aksi Marc Marquez Salip Dramatis Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 Bikin Takjub, Alex Marquez: Dia Pembalap Tercepat!

AKSI Marc Marquez salip dramatis Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 bikin takjub banyak pihak, termasuk sang adik, Alex Marquez. Bahkan, Alex sampai lempar pujian setinggi langit kepada Marquez dengan menyebutnya sebagai pembalap tercepat di lintasan pada seri itu.

Ya, duel sengit tersaji dalam perebutan podium di MotoGP Prancis 2024. Sejatinya, Bagnaia memulai balapan dengan apik hingga bisa memimpin balapan langsung setelah start.

Tetapi kemudian, Bagnaia gagal mempertahankan posisinya karena tersalip Jorge Martin. Ancaman bagi Bagnaia untuk finis di bari depan tak berhenti di situ.

Jelang akhir balapan, Marc Marquez juga memberi ancaman kepada Bagnaia. Dia bahkan berhasil menyalip dramatis Bagnaia di lap terakhir MotoGP Prancis 2024. Alhasil, Marquez pun finis di posisi kedua, sementara Pecco -sapaan akrab Bagnaia- menempati podium ketiga.