Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aksi Marc Marquez Salip Dramatis Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 Bikin Takjub, Alex Marquez: Dia Pembalap Tercepat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |03:15 WIB
Aksi Marc Marquez Salip Dramatis Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 Bikin Takjub, Alex Marquez: Dia Pembalap Tercepat!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

AKSI Marc Marquez salip dramatis Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 bikin takjub banyak pihak, termasuk sang adik, Alex Marquez. Bahkan, Alex sampai lempar pujian setinggi langit kepada Marquez dengan menyebutnya sebagai pembalap tercepat di lintasan pada seri itu.

Ya, duel sengit tersaji dalam perebutan podium di MotoGP Prancis 2024. Sejatinya, Bagnaia memulai balapan dengan apik hingga bisa memimpin balapan langsung setelah start.

Marc Marquez

Tetapi kemudian, Bagnaia gagal mempertahankan posisinya karena tersalip Jorge Martin. Ancaman bagi Bagnaia untuk finis di bari depan tak berhenti di situ.

Jelang akhir balapan, Marc Marquez juga memberi ancaman kepada Bagnaia. Dia bahkan berhasil menyalip dramatis Bagnaia di lap terakhir MotoGP Prancis 2024. Alhasil, Marquez pun finis di posisi kedua, sementara Pecco -sapaan akrab Bagnaia- menempati podium ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement