HOME SPORTS F1 & A1

Beredar Kabar Max Verstappen Bakal Pindah ke Mercedes, Legenda F1: Dia Bodoh jika Tinggalkan Red Bull Racing

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |01:00 WIB
Beredar Kabar Max Verstappen Bakal Pindah ke Mercedes, Legenda F1: Dia Bodoh jika Tinggalkan Red Bull Racing
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
BOGOTA – Beredar kabar pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen akan pindah ke Mercedes AMG Petronas di Formula One (F1) 2024. Menanggapi hal tersebut, legenda F1, Juan Pablo Montoya pun berharap isu itu hanya rumor belaka sebab ia merasa Verstappen bodoj jika meninggalkan Red Bull Racing.

Seperti diketahui, Verstappen sedang mempertimbangkan untuk pergi dari Red Bull musim depan. Hal itu terjadi karena drama yang melibatkan kepala timnya, Christian Horner.

Horner sebenarnya sudah dibebaskan dari tuduhan melakukan perilaku tidak pantas terhadap rekan kerja wanitanya setelah melalui penyelidikan internal. Akan tetapi, Kepala Teknis Red Bull, Adrian Newey, tetap kukuh untuk pergi dari timnya tahun depan.

Begitu juga dengan sang penasihat tim, Helmut Marko, yang tak menutup kemungkinan bakal hengkang dari tim berlogo Banteng Merah itu tahun depan. Kemungkinan perginya kedua sosok tersebutlah yang membuat Max disebut bakal hijrah juga dari Red Bull di F1 2025.

Max Verstappen

Montoya pun menilai Verstappen akan bodoh jika pergi dalam situasi sekarang di mana Red Bull masih sangat mendominasi. Menurutnya, alasannya untuk hengkang kurang tepat karena jika bertahan pembalap asal Belanda itu bisa memenangkan lebih banyak balapan dan juga gelar.

“Saya benar-benar tidak melihat Verstappen akan pergi. Saya pikir dia bodoh jika melakukannya,” kata Montoya dilansir dari Racingnews365, Senin (13/5/2024).

Halaman:
1 2 3
