HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin soal Aksi Menggila Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Prancis 2024 hingga Jadi Runner-Up: Bukan Kejutan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |10:33 WIB
Jorge Martin soal Aksi Menggila Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Prancis 2024 hingga Jadi Runner-Up: Bukan Kejutan!
Jorge Martin dan Marc Marquez kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LE MANS – Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, mengaku tak terkejut dengan keberhasilan Marc Marquez mendapatkan posisi runner-up di sprint race MotoGP Prancis 2024. Sebab, ia sudah melihat Marc Marquez memulai balapan dengan baik sehingga bisa bersaing ketat dengan Marco Bezzecchi untuk mendapat podium.

Jorge Martin sendiri berhasil meraih kemenangan di sesi sprint race MotoGP Prancis 2024. Balapan itu digelar di Sirkuit Le Mans, Sabtu 11 Mei 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Hasil tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Jorge Martin total meraih 104 poin.

Dalam sesi sprint race MotoGP Prancis 2024, Marc Marquez mendapat perhatian besar. Sebab, memulai balapan dari posisi ke-13, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mampu naik podium kedua.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
