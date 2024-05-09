Duo Scuderia Ferrari Geram Nyaris Jadi Korban Torpedo Sergio Perez di F1 GP Miami 2024

MIAMI – Duo Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr dan Charles Leclerc, geram dengan ulah Sergio Perez saat start F1 GP Miami 2024. Sebab, pembalap tim Red Bull Racing itu nyaris menabrak keduanya di tikungan satu Sirkuit Miami International Autodrome, Senin 5 Mei 2024 dini hari WIB.

Start F1 GP Miami 2024 memang nyaris menelan Sainz, Leclerc, dan Max Verstappen. Sebab, Perez berani melakukan manuver dan telat mengerem jelang tikungan pertama dari sisi dalam.

Beruntung, tidak ada senggolan yang terjadi akibat aksi pembalap asal Meksiko tersebut. Perez, yang start dari posisi empat, harus puas finis di posisi yang sama.

Sementara, Leclerc mengakhiri lomba di posisi tiga atau turun satu dari urutan saat start. Sainz terkena hukuman penalti tambahan waktu sehingga finis di posisi lima dari yang seharusnya tiga.

Usai lomba, Leclerc dan Sainz kompak menyoroti aksi torpedo Perez. Keduanya merasa beruntung lolos dari bahaya yang bisa menyebabkan gagal finis.

“Checo (Perez) saat start, seperti yang dikatakan Seb (Vettel) dahulu, ‘Datang seperti torpedo,’ nyaris menabrak kami semua dan kehilangan dua posisi,” papar Sainz, melansir dari Crash, Kamis (9/5/2024).