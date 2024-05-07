Sabet Medali Perak di Piala Uber 2024, Apriyani Rahayu: Saya Bangga dengan Tim Ini

JAKARTA - Apriyani Rahayu bangga bisa menjadi kapten tim Indonesia di Piala Uber 2024 kali ini. Terlebih dengan pencapaian mengejutkan Srikandi Merah-Putih yang bisa menembus hingga partai final.

Indonesia berhasil membuat kejutan dengan membawa pulang medali perak di Piala Uber 2024. Ini merupakan sejarah baru, sebab setelah 16 tahun akhirnya Indonesia berhasil menembus final kembali di Piala Uber 2024.

Saat tiba di Indonesia, dengan sedikit berkaca-kaca, Apriyani merasa bersyukur dengan hasil di Piala Uber 2024. Meski di partai final, mereka takluk dari China dengan skor akhir 0-3.

"Dari saya sendiri sebagai kapten dan dari tim beberapa kali ini, sangat bersyukur dengan hasil yang kami capai. Karena ini momen yang luar biasa, kami bisa mendapatkan medali dengan komposisi pemain yang masih sangat muda di sini," kata Apriyani, saat tiba di Bandara International Soekarno Hatta, Senin 6 Mei 2024.

"Sebenarnya ini sangat memotivasi kami untuk terus dan percaya diri lagi ke depannya," lanjutnya.

Apriyani mengatakan ia dan rekan-rekan mengalami banyak proses selama mentas di Piala Uber tahun ini. Termasuk tekanan-tekanan yang dihadapi seperti saat melawan Korea Selatan di babak semifinal.