HOME SPORTS NETTING

Tak Terkalahkan di Piala Thomas 2024, Jonatan Christie: Bersyukur Puji Tuhan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 07 Mei 2024 |09:38 WIB
Tak Terkalahkan di Piala Thomas 2024, Jonatan Christie: Bersyukur Puji Tuhan
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie (Foto: PBSI)
JAKARTA - Jonatan Christie menjadi pemain Indonesia yang tak terkalahkan di ajang Piala Thomas 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mengaku bersyukur karena selalu menyumbangkan poin untuk Tim Merah-Putih..

Indonesia sendiri harus puas meraih posisi runner-up di Piala Thomas 2024 usai takluk dari China dengan skor 1-3 di partai puncak. Namun, Jonatan yang selalu turun di partai ketiga tidak pernah mengecewakan.

Pemain berusia 26 tahun itu selalu mempersembahkan poin untuk Indonesia dari enam laga di Piala Thomas 2024, termasuk satu poin yang dimiliki Tim Merah Putih di laga final. Ia pun bersyukur hal tersebut.

"Bersyukur puji Tuhan selama di Piala Thomas kemarin bisa menyumbang poin untuk Indonesia," ucap Jonatan saat tiba di Jakarta, di Bandara International Soekarno Hatta, Senin 6 Mei 2024 malam WIB.

Akan tetapi, lebih dari itu, Jonatan merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari skuad Piala Thomas Indonesia pada tahun ini. Meski belum bisa membawa pulang Piala Thomas pada tahun ini, tetapi ia bangga bisa menjalani proses kebersamaan dengan Fajar Alfian dkk.

"Tapi terlebih dari itu saya lebih bangga lagi bisa ada di tengah-tengah tim saya karena kita dengan komposisi yang ada mungkin dari awal tahun ini atau akhir tahun lalu enggak ada yang meyakini kita bisa sejauh ini," lanjut Jonatan.

1 2
