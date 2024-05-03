Alasan Francesco Bagnaia Lebih Pilih Marc Marquez Jadi Rekannya di Tim Pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin

Francesco Bagnaia tertarik satu tim dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)

BOLOGNA – Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francesco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez (Gresini Ducati). Sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin (Pramac Ducati).

Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi satu slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut.

Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini. Lalu pesaing utama Pecco –julukan Bagnaia– musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez.

Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun, bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya.

Sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di Sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finis pertama, sementara Marquez finis sebagai runner-up.

Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien –julukan Marquez– memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati.