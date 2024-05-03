Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Francesco Bagnaia Lebih Pilih Marc Marquez Jadi Rekannya di Tim Pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |22:01 WIB
Alasan Francesco Bagnaia Lebih Pilih Marc Marquez Jadi Rekannya di Tim Pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin
Francesco Bagnaia tertarik satu tim dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOLOGNA – Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francesco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez (Gresini Ducati). Sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin (Pramac Ducati).

Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi satu slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut.

Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini. Lalu pesaing utama Pecco –julukan Bagnaia– musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez.

Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun, bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya.

Bagnaia bersama Marquez dan Bezzecchi di podium MotoGP Spanyol 2024

Sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di Sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finis pertama, sementara Marquez finis sebagai runner-up.

Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien –julukan Marquez– memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement