HOME SPORTS F1 & A1

Scuderia Ferrari Rilis Livery Khusus untuk F1 GP Miami 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |01:10 WIB
Scuderia Ferrari Rilis <i>Livery</i> Khusus untuk F1 GP Miami 2024
Scuderia Ferrari merilis livery khusus berwarna biru jelang F1 GP Miami 2024 (Foto: Twitter/@ScuderiaFerrari)
A
A
A

MARANELLO – Scuderia Ferrari merilis livery khusus untuk menyambut F1 GP Miami 2024 akhir pekan ini. Seperti sudah diwacanakan, corak warna biru akan mewarnai mobil SF-24 di beberapa bagian.

F1 GP Miami 2024 akan digelar di Sirkuit Miami Autodrome, 4-6 Mei. Seri keenam F1 2024 itu akan berarti spesial buat Ferrari.

Scuderia Ferrari rilis livery khusus untuk F1 GP Miami 2024 (Foto: Twitter/@ScuderiaFerrari)

The Prancing Horse akan merayakan 70 tahun keikutsertaan balapan di Amerika Serikat (AS). Ferrari menyertakan warna biru yang diberi nama Azzurro La Plata dan Azzurro Dino pada mobilnya.

Setelah dibuat menunggu, livery khusus itu akhirnya diperkenalkan ke publik. Berbeda dengan perkiraan awal, warna biru hanya terlihat di sejumlah bagian mobil.

Velg, sayap depan, sidepod, dan sayap belakang, mendapat tambahan warna biru di luar merah. Khusus di halo, gradasi warna biru di mobil Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr berbeda.

Leclerc memakai warna biru lebih muda yang diberi nama Azzurro La Plata. Sementara itu, Sainz menggunakan warna Azzurro Dino yang lebih tua.

Halaman:
1 2
