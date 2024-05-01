Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Ginting Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari India

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |17:18 WIB
Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Ginting Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari India
Anthony Sinisuka Ginting takluk dari wakil India sehingga Indonesia tertinggal 0-1 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Anthony Sinisuka Ginting kalah dari Prannoy HS Kumar di laga pertama matchday tiga Grup C Piala Thomas 2024. Tim bulu tangkis putra Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim bulu tangkis putra India.

Ginting kalah dari Prannoy H. S. lewat tiga gim dengan skor 21-13, 12-21, dan 12-21 di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu (1/5/2024) sore WIB. Padahal, ia memulai dengan baik.

Anthony Sinisuka Ginting

Variasi serangan yang dilancarkan anak didik Irwansyah itu membuat Prannoy cukup kerepotan. Alhasil, Ginting berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor cukup telak 11-4.

Usai rehat, Ginting tidak menurunkan irama permainannya. Pemain kelahiran Cimahi ini terus membuat Prannoy jatuh bangun sehingga berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 17-10.

Ginting tidak menyia-nyiakan momentum keunggulan tersebut. Dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-13 atas tunggal putra andalan India tersebut.

Di gim kedua, pertandingan berjalan cukup sengit. Prannoy tampak mulai mendapatkan ritme permainannya dan unggul 7-6. Ginting pun harus tertinggal di interval gim kedua dengan skor 9-11.

Halaman:
1 2
