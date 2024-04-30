Pengamat: Marc Marquez Buktikan Kualitasnya Lewat Duel Sengit dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2024

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, mengomentari duel sengit Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Spayol 2024. Menurutnya, duel sengit itu jadi bukti kualitas Marc Marquez yang belum sirna sampai saat ini.

Seperti diketahui, Bagnaia berhasil merebut podium pertama pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu (28/4/2024). Namun, pembalap yang akrab disapa Pecco itu tidak mudah untuk memastikan diri sebagai pemenang balapan tersebut.

Bagnaia harus bersaing sengit dengan rider Gresini Ducati, Marc Marquez. Kedua pembalap ini benar-benar berduel ketat sampai-sampai membuat penonton yang menyaksikan sangat terhibur. Salah satunya adalah Pernat.

Pria asal Italia itu mengakui bahwa duel tersebut adalah seri balapan terbaik yang dimainkan Pecco karena harus meredam perlawanan Marquez. Pernat turut mengatakan kalau rider Ducati Lenovo itu seakan memberi sinyal ke Marquez bahwa dirinya adalah nomor satu di kejuaraan.

BACA JUGA: Ini Ramalan Valentino Rossi tentang Siapa yang Bakal Jadi Juara MotoGP 2024

“Balapan yang hebat! Pecco Bagnaia seakan mengatakan kepada Marc Márquez 'Saya nomor 1!’,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Selasa (30/4/2024).

“Balapan hebat, mungkin yang terbaik dalam karier Pecco, yang memecahkan rekor di final melawan Márquez yang sangat kuat, sebuah fenomena yang dia coba dengan segala cara untuk melewati dia,” lanjutnya. Bagnaia tidak mau tahu apa-apa, dia harus sering berpikir 'Akulah rajanya',” sambungnya.