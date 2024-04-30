Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Tes MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez: Fabio Di Giannantonio Menggila, Marc Marquez Tembus 5 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:40 WIB
Hasil Tes MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez: Fabio Di Giannantonio Menggila, Marc Marquez Tembus 5 Besar!
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Reuters)
A
A
A

JEREZ – Para pembalap MotoGP kembali ke Sirkuit Jerez untuk menjalani tes resmi usai balapan di MotoGP Spanyol 2024. Hasilnya, dalam tes tersebut pembalap tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio keluar sebagai yang tercepat.

Ya, tes MotoGP 2024 baru saja digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Selasa (30/4/2024) dini hari WIB. Di Giannantonio pun keluar menjadi yang tercepat di sesi tes tersebut usai membukukan waktu 1 menit 36,405 detik.

Di Giannantonio hanya unggul 0,087 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang menempati urutan kedua. Vinales memperlihatkan progress yang baik selama tes resmi itu karena awalnya ia sempat kesulitan untuk mencatatkan waktu terbaiknya.

Lalu di posisi ketiga ada Franco Morbidelli yang tertinggal 0,122 detik dari Di Giannantonio. Sedangkan sang pemenang MotoGP Spanyol 2024, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) harus puas menempati posisi keempat.

Fabio Di Giannantonio

Bagnaia kalah 0,184 detik dari pembalap tercepat di sesi tes MotoGP 2024 tersebut. Tepat di belakang Bagnaia ada runner-up MotoGP Spanyol 2024, Marc Marquez (Gresini Ducati).

Jelas terlihat Ducati sangat mendominasi pembalap tercepat di sesi tes MotoGP 2024 di Sirkuit Jerez tersebut. Empat rider Ducati berhasil masuk 5 besar dan hanya Vinales tim pabrikan lain yang bisa bergabung di 5 besar tersebut.

Halaman:
1 2
