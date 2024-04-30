Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berstatus sebagai Raja Baru di Sirkuit Jerez, Francesco Bagnaia Akui MotoGP Spanyol Selalu Jadi Balapan yang Spesial

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |05:43 WIB
JEREZ – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia layak disebut raja baru di Sirkuit Jerez berkat kemenangannya di MotoGP Spanyol 2024. Menanggapi kesuksesannya di Sirkuit Jerez, Bagnaia memang mengaku seri Spanyol selalu menjadi balapan yang spesial untuknya.

Sebagai informasi, kemenangan di MotoGP Spanyol 2024 menjadi kemenangan ketiga beruntunnya di Sirkuit Jerez. Sebelumnya hanya Rossi (2001-2003) yang bisa mengukir prestasi yang sama kala masih menunggangi Honda.

Semenjak saat itu pemenang di MotoGP Spanyol silih berganti dan paling banyak hanya merebut dua kemenangan beruntun sejak saat itu. Barulah kali ini Bagnaia berhasil kembali menjadi pembalap yang sukses merebut kemenangan GP Spanyol dalam tiga beruntun.

Tak heran jika Bagnaia mengaku senang usai MotoGP Spanyol 2024. Baginya akhir pekan kemarin pun berjalan sempurna dan hal tersebut semakin meyakinkannya bahwa MotoGP Spanyol 2024 merupakan balapan yang Istimewa untuknya.

Francesco Bagnaia menang di MotoGP Spanyol 2024

"Saya berhasil mencatatkan waktu tercepat di akhir balapan, dan semuanya berjalan dengan sempurna. Saya sangat senang, ini adalah kemenangan ketiga saya secara beruntun dalam balapan penuh di sini dan itu membuat segalanya menjadi lebih Istimewa,” ujar Bagnaia, dikutip laman resmi Ducati, Selasa (30/4/2024).

Dalam kemenangan itu, Bagnaia sempat mendapatkan perlawanan ketat dari rider Gresini Ducati, Marc Marquez hingga lap terakhir. Menurut Bagnaia, ketika duel ia menunggu, menahan serangan dan mengeluarkan kecepatan maksimal untuk membuat jarak aman menjadi kunci keberhasilan untuk mengalahkan The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Halaman:
1 2
