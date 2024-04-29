Puji Marc Marquez Usai Duel Sengit di MotoGP Spanyol 2024, Francesco Bagnaia: Lawan Dia Harus Berani!

JEREZ DE LA FRONTERA – Francesco Bagnaia tak segan memuji Marc Marquez pintar usai berduel sengit dalam MotoGP Spanyol 2024. Namun, pembalap Ducati Lenovo itu juga mengatakan harus berani memaksa jika berhadapan dengan The Baby Alien.

Seri keempat MotoGP 2024 itu berlangsung seru. Duel antara Marquez dengan Bagnaia di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol, Minggu 28 April 2024 malam WIB, menjadi suguhan utama di ujung lomba.

Duel sengit tersaji antara dua juara dunia MotoGP tersebut selama 11 lap terakhir mulai putaran 15 hingga finis. Bagnaia keluar sebagai pemenang usai dua kali menahan Marquez dengan brilian.

Usai lomba, sang juara dunia bertahan mengakui duel yang terjadi sungguh intens. Bagnaia mengatakan, untuk melawan Marquez, seorang pembalap harus berani memaksa.

“Duel melawan Marquez tentu saja intens. Anda tahu ketika bertarung dengan Marc, Anda harus berani sedikit memaksa,” ucap Bagnaia, melansir dari Crash, Senin (29/4/2024).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu memuji kepintaran dan kebesaran hati Marquez. Sebab, keduanya sempat bersenggolan di tikungan sembilan dan nyaris saja mengulangi peristiwa di GP Portugal.