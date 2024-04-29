Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Gara-Gara Hal Ini, Bos Red Bull Racing Yakin Max Verstappen Takkan Tertarik Pindah ke Mercedes

Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILTON KEYNES – Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner tak takut Max Verstappen bakal pindah Mercedes AMG Petronas di Formula One (F1) 2025. Sebab Horner menilai tidak ada alasan bagi Verstappen untuk berganti tim yang secara kualitas lebih buruk dari Red Bull saat ini.

Seperti yang diketahui, saat ini Verstappen dikaitkan dengan Mercedes. Horner pun mengetahui isu tersebut, namun tampaknya Horner tidak panik.

Horner beranggapan justru rumor mengenai Mercedes yang ingin merekrut Max Verstappen hanyalah sekada cara lawan untuk memecahkan konsentrasi Red Bull Racing. Lagipula, ia menilai Mercedes sebaiknya fokus mengembalikan performa untuk kembali tampil kompetitif ketimbang mengusik tim lain.

"Menurut saya, kadang-kadang ini (isu soal Verstappen) dirancang untuk menimbulkan kegaduhan. Kami telah melampaui jumlah balapan yang dimenangkan Mercedes di era modern. Tim sedang dalam performa terbaiknya, mengapa Anda ingin meninggalkan tim ini?" kata Horner, dikutip dari Sky Sports, Senin (29/4/2024).

Max Verstappen

"Mercedes berada di belakang tim ketiga (McLaren), di belakang tim pelanggan mereka saat ini. Waktunya akan lebih baik dihabiskan untuk fokus pada tim daripada pasar pembalap," tambahnya..

Untuk yang belum tahu, saat ini Mercedes tengah pusing mencari pembalap pengganti Lewis Hamilton. Sebab pembalap asal Inggris itu telah sepakat bergabung dengan Scuderia Ferrari pada musim depan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
