HOME SPORTS SPORT LAIN

Dihadiri Coach Justin, PUBG Mobile Ajak Komunitas Rayakan 6th Anniversary

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |13:10 WIB
Dihadiri Coach Justin, PUBG Mobile Ajak Komunitas Rayakan 6th Anniversary
PUBG MOBILE ajak komunitas hadiri 6th Anniversary (Foto: PUBG)
A
A
A

JAKARTA - PUBG MOBILE, salah satu game mobile terpopuler di dunia, telah hadir menemani komunitas penggemar game dan esports di Indonesia sejak 2018. Game ini meluncurkan berbagai kolaborasi apik dengan brand lokal hingga mancanegara, turnamen amatir hingga profesional yang menghasilkan atlet-atlet berbakat.

Di usianya yang menginjak 6 tahun ini, PUBG MOBILE ingin mengajak komunitas di Indonesia untuk berkumpul merayakan PUBG MOBILE 6th Anniversary. Adapun kali ini acara bertajuk PUBG MOBILE Infinite 6 (PMI6), akan digelar pada 21-23 Maret 2024 di fX Sudirman, Jakarta.

PUBG mobile

Datanglah dan nikmati berbagai aktivitas seru seperti pertandingan Jawara Tournament dan PMIC 2024, Meet and Greet bersama pro player, Cosplay Competition, dan dapatkan hadiah merchandise eksklusif secara gratis hingga doorprize gaming phone ROG Phone 8!

Turnamen antar influencer, PUBG MOBILE Influencer Championship (PMIC), akan kembali digelar untuk mempertemukan 64 influencer PUBG MOBILE terpopuler di Indonesia – termasuk Bang Alex, Bennymoza, Bangpen, Bangkevv dan puluhan influencer populer TikTok LIVE – untuk memperebutkan total hadiah senilai 64 juta rupiah.

PMIC 2024 akan berlangsung selama dua hari pada 22-23 Maret 2024. Jalannya kompetisi juga akan menjadi semakin seru dengan kehadiran guest caster: BTR Ryzen dan Coach Justin!

Ingin mendapatkan merchandise eksklusif PUBG MOBILE 6th Anniversary hingga gaming phone ROG Phone 8? Datang ke fX Sudirman pada 21-23 Maret 2024 dan selesaikan challenge dari PUBG MOBILE untuk mendapatkannya secara gratis!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
