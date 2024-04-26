Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Spanyol 2024: Francesco Bagnaia Tercepat, Marc Marquez Ketitga

JEREZ – Hasil latihan bebas 2 MotoGP Spanyol 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Jerez pada Jumat (26/4/2024) malam WIB. Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 36,025 mengungguli Maverick Vinales dan Marc Marquez.

Kemudian, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin berada di urutan keempat dan kelima. Lalu, Pedro Acosta mengakhiri sesi di posisi keenam.

Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, langsung dalam mode menyerang di menit-menit awal sesi dan berhasil menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 36,794. Di belakangnya, terdapat Alex Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta dan Maverick Vinales.

Setelah itu terjadi beberapa kecelakaan meski sesi belum genap 10 menit. Yang pertama menimpa Marco Bezzecchi di Tikungan 1 dan kemudian Raul Fernandez di Tikungan 13 hingga keduanya terjatuh cukup keras di atas gravel. Tak lama berselang, gantian Maverick Vinales yang tergelincir di Tikungan 1.

Dua puluh menit sesi berjalan, Binder masih belum tergeser di depan Martin dan Acosta serta duo Gresini Ducati, Marc dan Alex Marquez. Sementara itu, sang juara bertahan, Francesco Bagnaia masih tertahan di urutan delapan.

Situasi belum banyak berubah setelah setengah jam sesi berjalan dengan Binder duduk di posisi teratas. Namun, setelah itu ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lagi yang menimpa Alex Marquez dan Dani Pedrosa.