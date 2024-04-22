Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Setyana Mapasa, Pebulutangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:43 WIB
Kisah Setyana Mapasa, Pebulutangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia
Setyana Mapasa (kiri) bersama rekannya saat ini, Angele Yu. (Foto: Instagram/setyanam)
A
A
A

KISAH Setyana Mapasa, pebulutangkis Indonesia yang memutuskan membela Australia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Setyana dulunya adalah pemain ganda putri Indonesia.

Namun, takdir membuat Setyana membela negara lain, yakni Australia. Semuanya bermula dari cedera meniscus injury alias cedera bantalan lutut yang dialaminya.

Perlu diketahui, Setyana pernah masuk ke dalam Pelatnas PBSI Junior. Ia merupakan jebolan PB Tangkas Specs yang lahir di Manadao, pada 15 Agustus 1995.

Pada saat di level junior, Setyana pernah membantu tim Indonesia memenangkan medali perak di ajang Asian Junior Championships 2013 dan World Junior Championships 2013. Jadi, secara kualitas Setyana memiliki potensi untuk menjadi pemain besar.

Sayangnya, cedera bantalam lutut yang diderita Setyana menghambat perkembangan permainannya. Malaha Setyana nyaris putus dan ingin berhenti dari dunia bulu tangkis.

Singkat cerita, Setyana menolak melakukan operasi di Indonesia. Ia lebih memilih pergi ke Australia untuk terapi di pusat rehabilitasi atlet yang terkenal di Negara Kangguru tersebut.

Setyana Mapasa

Menariknya, selama di Australia Setyana tak pernah lepas dari bulu tangkis. Ia pun pada akhirnya sadar bahwa dirinya masih ingin terus bermain bulu tangkis.

“Sambil terapi, saya daftar kuliah jurusan Manajemen di sebuah college di Sydney (Australia). Ternyata saya enggak bisa dipisahkan sama bulu tangkis, di sana masih sering main bulu tangkis sama saudara dan teman-teman saya. Bahkan saya pernah tanding di turnamen sekelas Sirnas di Australia” ujar Setyana, dikutip dari PBSI, Senin (22/4/2024).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180461/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-3olG_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, PBSI Resmi Patenkan Duet Fajar Alfian/ Shohibul Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180323/taufik_hidayat_nyaris_pindah_kewarganegaraan_gara_gara_pelatihnya_pada_dekade_2000_an-cpgy_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Nyaris Pindah Jadi Warga Negara Singapura Gara-Gara Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180333/winny_oktavina_kandow-YtAO_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Winny Oktavina, Dilamar Eks Pemain Pelatnas PBSI di Niagara Falls
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement