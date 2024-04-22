Kisah Setyana Mapasa, Pebulutangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia

KISAH Setyana Mapasa, pebulutangkis Indonesia yang memutuskan membela Australia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Setyana dulunya adalah pemain ganda putri Indonesia.

Namun, takdir membuat Setyana membela negara lain, yakni Australia. Semuanya bermula dari cedera meniscus injury alias cedera bantalan lutut yang dialaminya.

Perlu diketahui, Setyana pernah masuk ke dalam Pelatnas PBSI Junior. Ia merupakan jebolan PB Tangkas Specs yang lahir di Manadao, pada 15 Agustus 1995.

Pada saat di level junior, Setyana pernah membantu tim Indonesia memenangkan medali perak di ajang Asian Junior Championships 2013 dan World Junior Championships 2013. Jadi, secara kualitas Setyana memiliki potensi untuk menjadi pemain besar.

Sayangnya, cedera bantalam lutut yang diderita Setyana menghambat perkembangan permainannya. Malaha Setyana nyaris putus dan ingin berhenti dari dunia bulu tangkis.

Singkat cerita, Setyana menolak melakukan operasi di Indonesia. Ia lebih memilih pergi ke Australia untuk terapi di pusat rehabilitasi atlet yang terkenal di Negara Kangguru tersebut.

Menariknya, selama di Australia Setyana tak pernah lepas dari bulu tangkis. Ia pun pada akhirnya sadar bahwa dirinya masih ingin terus bermain bulu tangkis.

“Sambil terapi, saya daftar kuliah jurusan Manajemen di sebuah college di Sydney (Australia). Ternyata saya enggak bisa dipisahkan sama bulu tangkis, di sana masih sering main bulu tangkis sama saudara dan teman-teman saya. Bahkan saya pernah tanding di turnamen sekelas Sirnas di Australia” ujar Setyana, dikutip dari PBSI, Senin (22/4/2024).