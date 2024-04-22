Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Masuk 4 Besar Unggulan di Olimpiade Paris 2024, Jonatan Christie Bakal Lakukan Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |02:01 WIB
Demi Masuk 4 Besar Unggulan di Olimpiade Paris 2024, Jonatan Christie Bakal Lakukan Ini
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mengincar posisi empat besar unggulan di Olimpiade Paris 2024. Untuk itu, meski ia sudah mengunci satu tiket ke Paris, Jonatan masih akan ikut sejumlah turnamen demi bisa memperbaiki ranking BWF-nya.

Sebagaimana diketahui, Jonatan menjadi salah satu dari enam wakil Indonesia yang telah memastikan diri tampil di Olimpiade Paris 2024. Di tunggal putra, dia temani oleh Anthony Sinisuka Ginting.

Jojo -sapaan Jonatan- sendiri tengah naik daun akhir-akhir ini di mana dia sukses menjuarai All England dan Badminton Asia Championships (BAC) 2024 secara berturut-turut. Hasilnya, peringkat dunianya naik dua tempat pada pekan ini menjadi ke tempat ketiga.

Jonatan pun membeberkan targetnya setelah lolos ke Olimpiade tahun ini. Dia mengatakan ingin mengamankan status unggulan di posisi empat besar dalam pagelaran Paris 2024.

“Inginnya sih paling enggak 1,2,3,4 untuk seeded (unggulan)-nya. (Unggulan) dua masih ada kemungkinan lah, tinggal dimaksimalkan sebaik mungkin,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (22/4/2024).

Jonatan Christie (PBSI)

Penentuan unggulan di Olimpiade Paris 2024 sendiri ditentukan dari peringkat dunia BWF para pemain yang lolos beberapa pekan sebelum turnamen itu bergulir. Oleh karena itu, Jonatan masih akan tampil di beberapa kejuaraan lagi sebelum tampil di Paris meski sudah mengamankan tiketnya.

Pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan sejauh ini dirinya didaftarkan di empat turnamen yang akan berlangsung di Asia pada pertengahan Mei hingga pertengahan Juni mendatang, yakni Thailand Open 2024 (14-19 Mei), Malaysia Masters 2024 (21-26 Mei), Singapore Open 2024 (28 Mei-2 Juni) dan Indonesia Open 2024 (4-9 Juni).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement