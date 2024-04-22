Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff NBA 2023-2024: Milwaukee Bucks dan Boston Celtics Kompak Rebut Kemenangan Perdana

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:58 WIB
Hasil Playoff NBA 2023-2024: Milwaukee Bucks dan Boston Celtics Kompak Rebut Kemenangan Perdana
Suasana laga laga Milwaukee Bucks vs Boston Celtics. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL playoff NBA 2023-2024 hari ini, Senin (22/4/2024) menyajikan empat pertandingan yang sangat menarik. Dari hasil empat laga itu, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Oklahoma Thunder City, Los Angeles (LA) Clippers kompak memetik kemenangan.

Pertama mari bahas kemenangan Celtics di gim pertama playoff NBA 2023-2024. Menjamu Miami Heat di TD Garden Arena, Celtics tampil dominan untuk memimpin 26-21 di kuarter pertama. Usaha Heat untuk bangkit di kuarter kedua masih belum menemui hasil, setelah Celtics kian menjauh untuk memimpin 60-55.

Sementara di kuarter ketiga, Celtics semakin tak terhentikan usai menjauhkan keunggulannya menjadi 91-69 atas Heat. Meski Heat mampu tampil dominan di kuarter keempat, tetapi Celtics berhasil menutup laga dengan kemenangan telak 114-94.

Dalam kemenangan atas Heat, Jayson Tatum tampil apik bersama Celtics usai membuat triple-double dengan 23 poin, 10 assist, dan 10 rebound dari 41 menit bermain. Sedangkan Bam Adebayo menjadi pencetak angka terbanyak untuk Heat dengan 24 poin, tiga assist, dan enam rebound dalam 36 menit kesempatan bermain.

Boston Celtics vs Miami Heat

Sementara di pertandingan lainnya, Bucks berhasil menaklukan Indiana Pacers di Fiserv Forum Arena. Dalam dua kuarter awal, Bucks mendominasi jalannya pertandingan dan berhasil memimpin 69-42 atas tim tamu.

Halaman:
1 2
