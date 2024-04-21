Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Hajar LA Lakers, Minnesota Timberwolves Ikut Raih Hasil Positif

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:56 WIB
Hasil Playoff NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Hajar LA Lakers, Minnesota Timberwolves Ikut Raih Hasil Positif
Suasana laga Denver Nuggets di LA Lakers. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL playoff NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (21/4/2024), menampilkan empat pertandingan yang menarik untuk diketahui. Seperti halnya Denver Nuggets yang sukses menghajar Los Angeles (LA) Lakers dan ada juga Minnesota Timberwolves yang juga menang atas Phoenis Suns.

Bertanding di Pepsi Center Arena, Denver Nuggets harus tertinggal 25-33 dari LA Lakers di kuarter pertama. Meski mampu bangkit untuk mendominasi jalannya kuarter kedua, tetapi Denver Nuggets masih belum bisa membalikan keadaan dan tertinggal 57-60 dari tim tamu.

Kendati demikian, Denver Nuggets sukses membalikan keunggulan menjadi 89-78 atas LA Lakers usai tampil dominan di kuarter ketiga. Meski LA Lakers mampu mengimbangi permainan di kuarter keempat, tetapi Denver Nuggets menutup laga dengan kemenangan 114-103.

Nikola Jokic menjadi bintang kemenangan Denver Nuggets usai membuat double-double dengan 32 poin dan 12 rebound dari 39 menit bermain. Sementara Anthony Davis yang juga membuat double-double dengan 32 poin dan 14 rebound dari 44 menit kesempatan bermain gagal menyelamatkan LA Lakers dari kekalahan.

Denver Nuggets vs LA Lakers

Sementara di pertandingan lainnya, Minnesota Timberwolves meraih kemenangan telak atas Phoenix Suns di Target Center Arena. Timberwolves sukses memimpin 61-51 atas Suns di dua kuarter awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement