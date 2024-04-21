Hasil Playoff NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Hajar LA Lakers, Minnesota Timberwolves Ikut Raih Hasil Positif

HASIL playoff NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (21/4/2024), menampilkan empat pertandingan yang menarik untuk diketahui. Seperti halnya Denver Nuggets yang sukses menghajar Los Angeles (LA) Lakers dan ada juga Minnesota Timberwolves yang juga menang atas Phoenis Suns.

Bertanding di Pepsi Center Arena, Denver Nuggets harus tertinggal 25-33 dari LA Lakers di kuarter pertama. Meski mampu bangkit untuk mendominasi jalannya kuarter kedua, tetapi Denver Nuggets masih belum bisa membalikan keadaan dan tertinggal 57-60 dari tim tamu.

Kendati demikian, Denver Nuggets sukses membalikan keunggulan menjadi 89-78 atas LA Lakers usai tampil dominan di kuarter ketiga. Meski LA Lakers mampu mengimbangi permainan di kuarter keempat, tetapi Denver Nuggets menutup laga dengan kemenangan 114-103.

Nikola Jokic menjadi bintang kemenangan Denver Nuggets usai membuat double-double dengan 32 poin dan 12 rebound dari 39 menit bermain. Sementara Anthony Davis yang juga membuat double-double dengan 32 poin dan 14 rebound dari 44 menit kesempatan bermain gagal menyelamatkan LA Lakers dari kekalahan.

Sementara di pertandingan lainnya, Minnesota Timberwolves meraih kemenangan telak atas Phoenix Suns di Target Center Arena. Timberwolves sukses memimpin 61-51 atas Suns di dua kuarter awal.