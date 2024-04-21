Atlet Rowing Indonesia Memo Tambah Wakil Tanah Air di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Atlet rowing Indonesia, Memo, tambah wakil Tanah Air di Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat usai Memo mendapat hasil bagus di kualifikasi untuk bersaing di Paris.

"Atlet rowing Indonesia, Memo berhasil lolos ke Olimpiade 2024 Paris usai finis kedua di final nomor MX1 dengan catatan waktu 6 menit 59,74 detik di Asian Rowing Olympic Qualification Regatta, Chenhju, Korea Selatan, Minggu (21/4)," tulis pernyataan resmi Instagram NOC Indonesia, Minggu (21/4/2024).

Memo berhasil mendapat medali perak dalam ajang Asian Rowing Olympic Qualification Regatta di Chengju, Korea Selatan, pada Minggu (21/4/2024). Memo akan tampil mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024 di nomor single sculls putra.

Memo sendiri sempat mewakili Indonesia di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Kala itu, ia tampil di nomor single sculls putra dan menempati posisi ke-16.

Di sisi lain, Memo juga merupakan salah satu atlet Indonesia yang berprestasi. Sebab, ia sempat mengharumkan nama Indonesia dengan mendapatkan dua medali emas SEA Games 2021, medali perak Asian Games 2018, dan mendapatkan perunggu Asian Games 2022.