Piala Thomas 2024: Alwi Farhan Sudah Punya Gambaran jika Diturunkan di Partai Penentuan

JAKARTA - Alwi Farhan siap diturunkan jika mendapat kepercayaan bermain di Piala Thomas 2024. Ia sudah memiliki gambaran jika nantinya dimainkan di partai penentu pada ajang yang akan berlangsung di Chengdu, China pada 27 April hingga 5 Mei 2024 itu

Sebagai tunggal putra keempat Indonesia, Alwi secara otomatis akan menjadi yang ketiga jika diturunkan di Piala Thomas nanti. Sebab, berdasarkan peraturan, penempatan pemain akan ditentukan lewat peringkat per 9 April 2024.

Sejauh ini berdasarkan peringkat tersebut, tunggal pertama Indonesia adalah Anthony Sinisuka Ginting. Sedangkan yang kedua adalah Jonatan Christie. Sementara, Chico Aura Dwi Wardoyo mengisi spot tunggal ketiga.

Namun, perubahan dalam susunan tersebut bisa terjadi. Jika salah dari tiga pemain di atas tersebut tidak diturunkan, maka Alwi akan menggantikannya dan menjadi tunggal ketiga.

Jika order of play menggunakan urutan normal, maka Alwi bisa ditempatkan di partai kelima yang kerap menjadi penentu. Berbicara soal itu, sang juara dunia junior 2023 hanya diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik, terutama dari sisi mental.

"Itu belum tahu (bakal diturunkan atau tidak) cuma dari pelatih, dari bang Aboy dan ko Harry pastinya cuma bilang persiapin diri saja," kata Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Rabu 17 April 2024.