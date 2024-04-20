Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Ungkap Kata-Kata Magis Pengantar Rinov/Pitha ke Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |01:18 WIB
Herry IP Ungkap Kata-Kata Magis Pengantar Rinov/Pitha ke Olimpiade Paris 2024
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)
JAKARTA - Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), mengungkap satu kunci Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Hal itu tidak terlepas dari kata-kata magis Pitha usai Spain Masters 2024.

Sebagaimana diketahui, Rinov/Pitha berhasil mengamankan tiket Olimpiade Paris usai berakhirnya gelaran Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Namun, salah satu momentum pasangan itu berhasil ke Paris 2024 adalah ketika mereka menjuarai Spain Masters 2024.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Herry IP mengungkapkan satu kunci keberhasilan anak didiknya. Coach Naga Api menganggap ada kata-kata magis dari Pitha yang membuat juara dunia junior 2017 tersebut lolos ke Paris 2024. Kata tersebut adalah ikhlas.

"Ada satu kata-kata yang menurut saya menjadi satu kunci buat mereka (lolos ke Olimpiade Paris 2024)," kata Herry saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 17 April 2024.

"Ketika di German Open, (Rinov/Pitha) enggak masuk kan targetnya (harusnya) semifinal tapi enggak masuk, di French Open juga sama, (gugur) babak pertama. Terus setelah itu di Orleans Masters, nah itu penentuannya di Orleans Masters," lanjut pria kelahiran Pangkalpinang itu.

"Jadi ketika semifinal (di Orleans Masters) itu tegangnya luar biasa. Karena sudah lama enggak pernah masuk sampai di babak itu, terus masuk. Jadi kayak gimana sih, sudah kayak mereka merasa tegang banget terutama Tari (sapaan akrab Pitha). Jadi, sudah lama enggak ngerasain kan suasana seperti itu," sambung Herry.

Halaman: 1 2
1 2
