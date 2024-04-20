Kesulitan di MotoGP 2024, Alberto Puig Akui Honda Sedang Tidak Baik-Baik Saja

AUSTIN – MotoGP 2024 jadi salah satu musim terberat bagi Honda. Alberto Puig sebagai Kepala Tim Repsol Honda bahkan mengakui timnya sedang tidak baik-baik saja musim ini.

Selama tes pramusim MotoGP 2024, Honda nampak sudah melakukan sedikit kemajuan pada performa motor mereka. Namun nampaknya hal itu tak benar-benar terjadi.

Dari tiga seri yang sudah berjalan musim ini, tim pabrikan Sayap Emas masih belum bisa berbicara banyak, bahkan dengan keistimewaan konsesi yang mereka dapatkan. Dari enam balapan yang telah bergulir, empat pembalap mereka selalu berada di posisi terakhir, kecuali pada balapan utama di Qatar di mana banyak terjadi kecelakaan.

Kedatangan Luca Marini juga menumbuhkan harapan bagi Honda karena dia mau bergabung di saat mereka tengah terpuruk. Dia terlihat mampu beradaptasi dengan cukup baik dan terus berusaha mengeluarkan kemampuannya sebaik mungkin.

Puig pun mengungkapkan bahwa di Jepang Honda terus bekerja keras untuk membantu mendongkrak performa tim. Dia menyebut ada staff-staff baru yang direkrut dan bekerja siang malam untuk terus membantu mereka bangkit dari keterpurukan.

“Yang bisa saya katakan adalah mereka bekerja keras di Jepang. Mereka sedang mengerjakan banyak hal berbeda. Ada orang baru, mereka tidak tertidur,” kata Puig dilansir dari Motosan, Sabtu (20/4/2024).