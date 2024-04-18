Berhasil Bantu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Herry IP Akui Lega

JAKARTA - Keberhasilan pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari lolos ke Olimpiade Paris 2024 disambut baik oleh kepala pelatih ganda campuran Indonesia Herry Iman Pierngadi (IP). Sebab ia merasa lega karena tugas beratnya mengirim satu wakil ganda campuran ke Olimpiade tahun ini akhirnya bisa tercapai.

Secara matematis, Rinov/Pitha saat ini telah mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dan menjadi satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia di turnamen tersebut. Perjuangan berat pun harus dilalui Rinov/Pitha karena mereka memastikan tiket ke Paris hingga turnamen terakhir yakni Kejuaraan Asia 2024 (Badminton Asia Championship 2024).

Perjuangan tidak mudah juga dirasakan sang pelatih, Herry IP. Belum lama menangani sektor ganda campuran, Herry IP mendapat tugas untuk bisa membawa satu pasangan ganda campuran lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Tetapi cobaan itu datang ketika Rinov/Pitha yang memiliki ranking tertinggi pun sempat diguncang masalah ketika mental Rinov mengalami penurunan pada akhir Januari 2024. Hal ini membuat Herry IP sempat merasa khawatir.

"Ya jujur aja sih, kemarin dengan posisi seperti itu memang perjuangannya enggak mudah, posisinya memang di perbatasan naik turun," ucap Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (17/4/2024).

"Tapi yang jauh lebih buat saya sedikit khawatir memang kondisinya Rinov yang tidak dalam kondisi yang siap bertanding gitu loh, jadi naik turun, performanya naik turun. Jadi sebenarnya bukan dari tekniknya tapi motivasinya dia, semangatnya dia itu yang harus dibangkitin, bukan masalah teknik sebenarnya. Itu yang sedikit bikin khawatir," lanjut Herry.