Hasil Play-In NBA 2023-2024 Hari Ini: Philadelphia 76ers Tembus Playoff, 2 Tim Perebutkan Jatah Terakhir

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (18/4/2024) yang sudah memasuki babak Play-In. Dua pertandingan, Philadelphia 76ers kontra Miami Heat dan Chicago Bulls dengan Atlanta Hawks sudah rampung.

Menjamu Heat di Wells Fargo Center, Sixers harus bekerja ekstra keras sejak awal pertandingan. Mereka tertinggal 22-23 di kuarter pertama dan tim tamu semakin menjauh dengan keunggulan 51-39 di kuarter kedua.

Akan tetapi, Joel Embiid dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa memangkas ketertinggalan menjadi 69-74. Bahkan, pada akhirnya Sixers terus mendominasi di kuarter terakhir sampai bisa membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan dramatis dengan skor tipis 105-104.

Joel Embiid menjadi aktor utama kemenangan Sixers atas Heat. Center kelahiran Kamerun itu membukukan double-double berkat torehan 23 poin, 15 rebound dan lima assist-nya.

Nicolas Batum juga tampil apik dengan menyumbang 20 poin dan lima rebound. Kemudian ada Tyrese Maxey yang bermain gemilang dengan mengoleksi 19 poin, enam assist dan tiga rebound.

Pada laga lainnya, Chicago Bulls berhasil meraih kemenangan kala berhadapan dengan Atlanta Hawks di United Center. DemAR DeRozan dkk membantai tim tamu dengan skor telak 131-116.