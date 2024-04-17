Hasil Play-in NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Gugur, LA Lakers Sukses Rebut Tiket Playoff

HASIL Play-in NBA 2023-2024 wilayah Barat hari ini, Rabu (17/4/2024) menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya Los Angeles (LA) Lakers yang menang atas New Orleans Pelicans dan Golden State Warriors yang tumbang di tangan Sacramento Kings.

Pertama mari bahas kemenangan Lakers yang sukses membawa tim tersebut lolos ke babak playoff. Bertandang ke Smoothie King Center, Lakers mendapatkan perlawanan sengit dari Pelicans sejak awal pertandingan di mana mereka tertinggal 26-34 di kuarter pertama. Namun, LeBron James dan kolega mampu bangkit di kuarter kedua dan berbalik unggul 60-50.

Pertarungan sengit pun terjadi di kuarter ketiga di mana Pelicans mampu memangkas ketertinggalan menjadi 76-83. Mereka pun kembali mencetak poin lebih banyak di kuarter terakhir daripada tim tamu. Namun, jarak yang terlampau jauh membuat Lakers tetap bisa mengamankan kemenangan dengan skor 110-106.

LeBron James menjadi aktor utama kemenangan Lakers dengan nyaris membukukan triple-double berkat sumbangan 23 poin, 9 rebound dan 9 assistnya. Anthony Davis pun tak kalah apik dengan mencatatkan double-double dari koleksi 20 poin dan 15 reboundnya. D’Angelo Russell juga bermain gemilang dengan mencetak 21 poin dan enam assist.

Di kubu tim tuan rumah, Zion Williamson sebenarnya tampil sangat luar biasa dengan menorehkan 40 poin, 11 rebound dan 5 assist. Sayangnya, kegemilangannya tak cukup untuk membuat Pelicans terhindar dari kekalahan.

Beralih ke laga lainnnya, Sacramento Kings bermain tangguh saat menjamu Golden State Warriors di Golden 1 Center. Mereka unggul jauh di kuarter pertama dalam kedudukan 31-22. Meski tim tamu sempat mendekat di kuarter kedua di angka 50-53, Kings berhasil membuat Stephen Curry dan kolega tak berkutik dan mereka pun meraih kemenangan dengan skor telak 118-94.