HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Fabio Quartararo Tercecer dari 10 Besar di MotoGP Amerika Serikat 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |03:08 WIB
Penyebab Fabio Quartararo Tercecer dari 10 Besar di MotoGP Amerika Serikat 2024
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
PENYEBAB Fabio Quartararo tercecer dari 10 besar di MotoGP Amerika Serikat 2024 terungkap. Pembalap Monster Energy Yamaha itu diketahui hanya mampu finis di posisi 12 dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu.

Quartararo mengaku mencoba banyak hal sepanjang berada di Circuit of The Americas (COTA) sampai tak mengenali motornya sendiri. Quartararo menunjukkan kesetiaannya kepada tim pabrikan Yamaha dua pekan lalu meski masih belum bisa bersaing di papan atas lagi di awal musim MotoGP 2024.

Fabio Quartararo

El Diablo -julukan Quartararo- memperpanjang kontraknya selama dua tahun ke depan. Alhasil, dia akan membela Yamaha hingga akhir musim 2026.

Dalam balapan pertamanya setelah memperpanjang masa baktinya dengan tim pabrikan Iwata, Quartararo start dari posisi 14. Namun, dia terlempar ke urutan 20 karena melebar di Tikungan 1.

Kendati demikian, El Diablo -julukan Quartararo- perlahan-lahan bisa memperbaiki posisinya. Kemudian, setelah mendapat bantuan dari beberapa kecelakaan yang dialami para pembalap di depannya, dia akhirnya finis di posisi 12.

Quartararo pun mengungkapkan bahwa sepanjang berada di COTA akhir pekan lalu, dirinya dan Yamaha mencoba banyak hal pada motornya hingga pembalap asal Prancis itu tak mengenalinya saat dikendarai. Meski begitu, mereka memperoleh kesimpulan yang apik dari rangkaian uji coba tersebut.

“Kami mencoba banyak hal sepanjang akhir pekan. Bahkan dalam balapan saya memulai dengan motor yang tidak dikenal. Kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dari hal itu,” kata Quartararo, dilansir dari Speedweek, Rabu (17/4/2024).

“Sayangnya, saya melebar di tikungan 12 pada lap pertama. Akibatnya, saya kehilangan beberapa posisi,” tambahnya.

